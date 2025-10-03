Laboratorio analisi, a Biella, Cossato e Vigliano 5 giorni di rallentamenti

Al via il nuovo sistema informatico per il Laboratorio Analisi dell’ASL di Biella. Questo comporterà una temporanea riduzione dell’attività, garantendo le urgenze. Dall’8 al 14 ottobre sarà possibile effettuare gli esami nelle sedi di Biella (Ospedale e Via Caraccio), Vigliano Biellese e Cossato esclusivamente su prenotazione. Gli esami di laboratorio nelle altre sedi territoriali (Mongrando, Andorno Micca, Cavaglià, Vigliano Biellese, Valdilana – Frazione Ponzone e Località Valle Mosso) saranno temporaneamente sospese.

L’ASL di Novara è stata la prima Azienda a partire con l’ospedale di Borgomanero seguita dall’Azienda Ospedaliera Maggiore di Novara. Dal pomeriggio di martedì 7 ottobre sarà il turno d’ASL BI.

Al fine di consentire tale passaggio, tra l’8 e il 14 ottobre compresi, l’attività del Laboratorio dell’Ospedale di Biella verrà rimodulata limitandola ai pazienti prenotati presso le sedi indicate. Saranno garantite in qualunque caso le urgenze.

In particolare, mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10, lunedì 13 e martedì 14 ottobre:

Centri prelievo di Biella e Cossato: accesso solo tramite prenotazione telefonica tramite numero verde 800 000 500 (tasto 6).

Sedi di Biella - Via Caraccio 26 e Vigliano- Via Milano 299: funzioneranno normalmente e tale attività dovrà essere prenotata, come di consueto, tramite gli sportelli cup aziendali delle sedi indicate.

Si tratta di 5 giorni di adeguamento informatico, in cui è comunque previsto un progressivo incremento del numero di utenti che potranno eseguire le prestazioni di laboratorio fino al ritorno ai volumi di attività preesistenti.

In questa fase potrebbero verificarsi delle alterazioni nei tempi di refertazione.

Il cambiamento fa parte di un progetto del Quadrante del Piemonte Nord Orientale AIC3 (Area Interaziendale di Coordinamento) e denominato “Laboratorio Unico Virtuale” (LUV), che coinvolge anche altre strutture sanitarie del Piemonte ed è finalizzato a migliorare l’organizzazione e l’efficienza dei laboratori con ricadute positive sull’utenza.

La presente comunicazione ha lo scopo di informare preventivamente i cittadini, al fine di consentire ai cittadini di potersi organizzare meglio in caso di necessità in quei giorni.

L’Azienda Sanitaria ringrazia l’utenza per la collaborazione durante questa fase di aggiornamento tecnologico.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASL BI allo 015-15153968 o tramite email urp@aslbi.piemonte.it



