Candelo, sì alla targa in Pro Loco in memoria di Cristian Bonifacio

Tra i punti discussi ieri sera nella seduta del consiglio comunale di Candelo era presente anche la proposta del consigliere Alessandro Pizzi, capogruppo della lista civica “Candelo Oltre”, relativa all’intitolazione della sede della Pro Loco, alla memoria di Cristian Bonifacio, stimato e apprezzato presidente della Pro Loco di Candelo, mancato troppo presto all'affetto dei suoi cari a soli 43 anni. Una figura significativa per l'intera comunità del borgo biellese.

La mozione è stata integrata con la proposta della maggioranza di istituire un tavolo che dovrà vedere la partecipazione del Comune, della Pro Loco e dei familiari di Bonifacio per concordare ogni futura azione. Considerata inoltre la necessità di ottenere la deroga per l'intitolazione e la difficoltà, oltre le tempistiche, di tale procedura si è concordato di condividere l'avvio dell'iter di intitolazione con la famiglia al tavolo. Deliberato, infine, il posizionamento di una targa commemorativa all'interno dei locali della Pro Loco, come previsto dalla proposta, passata con i voti favorevoli dell'intero gruppo di maggioranza e di Candelo Oltre.

"Sono felice che il sindaco Gelone e la sua maggioranza abbiano appoggiato la proposta – evidenzia Pizzi - Anzi tutti insieme, in consiglio, abbiamo contribuito a migliorarla per ricordare un caro amico, un cittadino, un imprenditore candelese che con il suo encomiabile impegno insieme a quello di tutti i volontari della Pro Loco ha contribuito allo sviluppo turistico della nostra città e di tutto il territorio biellese. Un piccolo gesto per un grande uomo volato in cielo troppo in fretta, che contribuirà speriamo a rafforzare i sentimenti e i valori di ciascuno cittadino al bene condiviso di una comunità".