Dal Nord Ovest - 76enne trovato senza vita in un dirupo

Un uomo di 76 anni è stato rinvenuto privo di vita nella tarda serata di domenica 28 settembre in Valle Cannobina, nei pressi di Cursolo.

L’allarme era scattato poco dopo le 20, quando i familiari, non vedendolo rientrare, avevano segnalato la scomparsa. Le prime tracce rinvenute dai soccorritori – una carriola e una scarpa appartenente al pensionato – hanno fatto temere il peggio.

Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso alpino delle stazioni di Valgrande e Vigezzo, il Sagf di Domodossola e i vigili del fuoco. Verso le 23, dopo ore di ricerche, l’uomo è stato individuato in fondo a un dirupo. Il personale del 118, giunto immediatamente sul luogo, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Le prime dalle rubriche

