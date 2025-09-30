+bellezza in Valle, premio Speciale REDA 2025 a Mariella Biollino

Il Premio +bellezza in Valle annuncia l’assegnazione del Premio Speciale REDA per la Bellezza 2025 a Mariella Biollino – Associazione Turistica Pro Loco Candelo, per aver guidato con passione e visione la rinascita del Ricetto di Candelo e la sua elevazione a uno dei borghi medievali più belli, suggestivi e visitati d’Italia.

Il riconoscimento vuole celebrare non solo la determinazione e la lungimiranza di Mariella Biollino – presidente della Pro Loco dal 1995 e poi sindaca di Candelo per tre mandati – ma anche la straordinaria capacità di coinvolgere un’intera comunità. Grazie al suo impegno e a quello di tanti collaboratori e volontari, altre istituzioni e associazioni, il Ricetto, un tempo trascurato, è stato restituito alla collettività come luogo vivo, cuore pulsante di eventi, cultura e turismo.

Dal lavoro pionieristico avviato con la Pro Loco negli anni ’90, fino alla creazione del Centro Documentazione Ricetti del Piemonte, Mariella Biollino ha saputo interpretare il patrimonio storico non come semplice memoria, ma come asset turistico e identitario, capace di generare sviluppo per Candelo e per tutto il Biellese. Oggi il borgo è bandiera arancione del Touring Club, parte dei Borghi più Belli d’Italia e meta di decine di migliaia di visitatori l’anno: un risultato reso possibile da una visione chiara e dalla convinzione che solo la sinergia e la rete tra persone, associazioni ed enti potevano consentire il recupero di quel sito di straordinaria storia e bellezza.

Il Premio Speciale REDA per la Bellezza riconosce dunque a Mariella Biollino e alla Pro Loco di Candelo, non solo la valorizzazione di un gioiello architettonico, ma anche l’esempio concreto di come la cura del patrimonio possa diventare futuro condiviso per un territorio intero.