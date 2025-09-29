Matrimonio da favola a Sordevolo, gli onori dell'Arma in grande uniforme storica

Un giorno di grande solennità, indimenticabile, vissuto sabato 27 settembre nella suggestiva cornice di Sordevolo, dove l'appuntato scelto dei Carabinieri Davide Matera ha coronato il suo sogno d'amore sposando Emanuela Bozzo Mocco.

La cerimonia si è svolta presso l'incantevole chiesa di Sant'Ambrogio e ha catturato l'attenzione e l'emozione di tutti i presenti grazie ad un dettaglio di grande impatto e significato: lo stesso appuntato ha scelto di presentarsi all'altare indossando la grande uniforme storica dell'Arma dei Carabinieri.

A rendere il momento ancor più solenne e toccante gli onori tributati alla coppia all'uscita dalla chiesa. Un picchetto composto da donne e uomini dell'Arma ha reso omaggio agli sposi, schierandosi a festa e sfoggiando anch'esso la splendida e rara grande uniforme storica.

L'appuntato scelto Matera, attualmente in servizio presso il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Biella, è un volto noto e stimato nel Biellese, avendo prestato servizio per un lungo periodo presso la Stazione Carabinieri di Occhieppo Superiore. Dall'Arma le più vive congratulazioni e gli auguri di una vita felice giungano ai neo-sposi.