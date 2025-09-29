Regione, a Biella quasi 200mila euro di contributi per 7 associazioni: ecco quali sono

Sono una Pro Loco e 6 Associazioni d’arma della provincia di Biella le associazioni che ora riceveranno della Regione Piemonte un contributo per quasi 200mila euro. È il risultato dello scorrimento della graduatoria del bando per la quale erano state dichiarate idonee, in attesa di finanziamento.

Ora l’arrivo del nuovo contributo da 3 milioni di euro da parte del Cipess (il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha reso possibile ammettere a beneficiare del finanziamento regionale complessivamente altre 84 Pro Loco e 37 Associazioni d’Arma di tutte le province piemontesi finora in lista d’attesa. Esse vanno così a raggiungere le 160 Pro Loco e 78 Associazioni d’arma già finanziate con la prima tranche di contributi dalla Regione, per un totale di 358 soggetti beneficiari. Questi 3 milioni sono suddivisi in 900mila euro alle Associazioni d’arma e 2,1 milioni alle Pro Loco.

Con la nuova tranche, il sostegno della Regione alle Pro Loco e Associazioni d’arma erogato a partire dal 2020 arriva a toccare i 10 milioni di euro. «Con questi 3 milioni di euro – dichiara il presidente della Regione Alberto Cirio - diamo continuità a un percorso già avviato nella scorsa legislatura, quando la Regione ha scelto di puntare sulle Pro Loco come riferimento stabile delle comunità locali. Un impegno che è cresciuto nel corso degli anni: le risorse messe a disposizione hanno ormai sfiorato i 10 milioni di euro, segno di una scelta politica che ha trovato conferma stagione dopo stagione. Il turismo oggi è diventato un motore economico di primo piano per il Piemonte anche grazie a chi, con generosità e volontariato, mantiene vive le tradizioni, anima i paesi e rende accoglienti i nostri territori».

Sottolinea l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni: «Le Pro Loco e le associazioni d’arma del Piemonte rappresentano un patrimonio inestimabile nell’azione di volontariato, di aggregazione sociale, di custodia delle identità comunitarie e al tempo stesso di promozione turistica dei nostri territori e valorizzazione del nostro patrimonio enogastronomico. È un tessuto formidabile che ora andremo a rafforzare anche con il ritorno del sostegno della Regione alle fiere e sagre legate ai prodotti tipici espressione del territorio».

«Con queste ulteriori risorse – ha sottolineato il vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino - arriviamo a finanziare le Pro Loco e Associazioni d’arma in modo molto più capillare, dalla montagna alla pianura, dai laghi alle colline, dai centri più piccoli alle comunità più popolose. In questo territorio, il sostegno regionale non è soltanto un aiuto materiale ma il riconoscimento di un lavoro quotidiano che anima le piazze, organizza occasioni di vita comunitaria e garantisce sicurezza nel loro svolgimento, custodisce tradizioni e crea occasioni di incontro. Sono energie che fanno vivere i paesi e che rendono più forte l’identità del Piemonte».

«Registriamo ancora una volta il continuo e fondamentale sostegno da parte della Regione per la riuscita di una promozione strutturale del Piemonte – sottolineano il presidente regionale Unpli Fabrizio Ricciardi e il vicepresidente Stefano Raso –, l’esperienza maturata dall’assessore Bongioanni negli ultimi vent’anni come direttore dell’Atl di Cuneo è sicuramente un valore aggiunto per la progettazione futura delle nostre associazioni in condivisione con la Regione. Si dimostra così una forte attenzione al nostro mondo e soprattutto alle attività dei tanti volontari che quotidianamente dedicano il loro tempo alla promozione del territorio».

Ecco il dettaglio dei beneficiari in provincia di Biella: la Pro Loco di Ronco Biellese, la sezione di Biella dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, i gruppi Alpini di Graglia, Sordevolo, Sandigliano, Valdengo e Zumaglia. In particolare, 19mila euro per la Pro Loco di Ronco e quasi 180mila euro per le altre associazioni.