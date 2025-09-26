Trivero, donato un quadro all'RSA San Bernardo: una dedica al Presepe di Marchetto

Membri del Gruppo di Pittura di Trivero e della Pro Loco di Mosso.

Mercoledì 24 settembre, alla Residenza San Bernardo di Trivero, si è svolta una piccola festa per accogliere la donazione di un’opera ispirata al Presepe Gigante di Marchetto. Il quadro, composto da dodici piastrelle, è stato realizzato dal Gruppo di Pittura di Trivero come lavoro collettivo, con la partecipazione di dodici artisti che si ritrovano settimanalmente nei locali dell’associazione Delfino.

Originariamente nato per il concorso promosso dalla Pro Loco di Mosso in occasione del Presepe Gigante, il dipinto ha ora trovato collocazione definitiva negli spazi della struttura. L’iniziativa è stata accompagnata dalla musica di Piero Torello, che ha animato la giornata.

Gli organizzatori della Pro Loco hanno inoltre annunciato che, in vista del Natale 2025, verrà indetto un nuovo concorso di pittura, con un tema pensato per accogliere diverse forme espressive.