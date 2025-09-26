Asl Biella protagonista a Londra, per il congresso di Chirurgia Robotica

L’Urologia dell’ASL di Biella ha avuto un ruolo di primo piano al Congresso Europeo di Chirurgia Robotica (ERUS), svoltosi nei giorni scorsi a Londra. In questa occasione è stato presentato un complesso caso clinico affrontato con tecnica robotica su una giovane paziente affetta da una grave compromissione delle vie urinarie, conseguenza di una radioterapia eseguita in passato per la cura di un tumore uterino.

L’intervento, eseguito nel dicembre 2024 dal dottor Stefano Zaramella, Direttore della Struttura Complessa di Urologia, ha previsto la ricostruzione della vescica e di un uretere, oltre alla rimozione di un rene ormai compromesso. Tutte le procedure sono state realizzate con l’ausilio del robot chirurgico, senza cicatrici evidenti.

La paziente, che per oltre quattro anni aveva vissuto con un catetere vescicale, oggi gode di buona salute ed è tornata a condurre una vita normale.

Il caso clinico è stato illustrato attraverso un video, presentato al congresso dal dottor Giovanni Marchi, Dirigente Medico della Struttura Complessa di Urologia.

La piattaforma di chirurgia robotica è in dotazione all’Ospedale di Biella dal novembre 2023, grazie a un comodato d’uso del valore di 2,5 milioni di euro finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, insieme al Fondo Edo ed Elvo Tempia e all’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella, che ha avviato anche una campagna di raccolta fondi per l’Alta Tecnologia.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Fondo Edo ed Elvo Tempia, da anni al fianco della Struttura di Urologia in progetti di prevenzione oncologica e di ricerca clinica, nonché per il contributo concreto alla partecipazione della delegazione biellese al congresso di Londra.

“La Direzione Generale si complimenta con il dottor Zaramella e con il suo staff – ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASL BI, Mario Sanò –. Condividere risultati come questo è fondamentale, perché consente di comprendere il vero obiettivo degli investimenti in innovazione e professionalità, resi possibili dallo sforzo congiunto dell’Azienda Sanitaria, delle Fondazioni, delle associazioni e dei nostri professionisti: innalzare il livello della cura e dell’assistenza ai cittadini”.