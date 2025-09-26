ASL Biella, aggiornamento del Laboratorio Analisi: attività ridotta e accesso solo su prenotazione

Nelle prossime settimane il Laboratorio Analisi dell’ASL di Biella sarà coinvolto in un aggiornamento del sistema informatico, si tratta di un intervento previsto nell’ambito del PNRR e che prevede la connessione in rete dei laboratori analisi delle Aziende Sanitarie presenti sul territorio piemontese e che comporterà una temporanea riduzione dell’attività garantendo le urgenze. Il progetto denominato “Laboratorio Unico Virtuale” (LUV) è già in corso di attuazione nel Quadrante del Piemonte Nord Orientale AIC3 (Area Interaziendale di Coordinamento) ed è finalizzato all’integrazione dei servizi diagnostici a livello interaziendale e a migliorare l’organizzazione e l’efficienza dei laboratori. Hanno già effettuato tale adeguamento l’ASL di Novara nell’ospedale di Borgomanero seguita dall’Azienda Ospedaliera Maggiore di Novara.

Ha così spiegato Aurelio Malabaila, Direttore f.f. Laboratorio Analisi: “Il turno dell’ASL BI è programmato per le prossime settimane. In tale periodo, l’attività del Laboratorio dell’Ospedale di Biella per i pazienti ambulatoriali sarà ridotta ad un numero limitato di posti su prenotazione telefonica. Sarà temporaneamente sospeso presso l’Ospedale il servizio di accesso diretto del centro prelievi, a cui si accederà su prenotazione.” A breve saranno fornite indicazioni delle giornate interessate dalla migrazione di tale sistema il cui avvio è previsto in ottobre.