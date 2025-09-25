Ippon 2, tre ori e un bronzo alla Turin Cup

Si è tenuta, a Leinì, la tredicesima edizione della Open Turin Cup, gara internazionale di karate, che ha visto la partecipazione di circa 530 atleti di 109 società di 10 nazioni. Livello tecnico molto alto. Presenti otto atleti della Ippon 2 di Biella che hanno ottenuto ottimi risultati confermando il loro buono stato di forma.

Hanno conquistato l’oro nelle rispettive categorie: Marta Buono negli U21 fino a 68 kg. Filippo Mosca negli Juniores fino a 76 kg. Alessandro Demargherita nei Seniores fino a 67 kg. Medaglia di bronzo per Cristian Spilinga negli Juniores fino a 55 kg. Quinto posto per Irene Perino nei Cadetti fino a 61 kg e settimo posto per Caterina Sasso negli Juniores fino a 59 kg.

Negli Esordienti Andrea Beltrami effettua due combattimenti e Tommaso Strazzeri si ferma al primo, entrambi non vengono ripescati. In virtù dei risultati ottenuti la Ippon 2 conquista il quarto posto nella classifica generale delle societa nel combattimento. Gli atleti sono stati seguiti in gara dal Maestro Feggi e dall’Istruttore Taglioretti che si sono detti soddisfatti del loro comportamento anche in previsione delle prossime gare.