Alluvione di aprile 2025, assegnati ai comuni biellesi oltre 4,5 milioni di euro per 54 interventi

Nelle scorse ore, il Piemonte ha definito l’assegnazione dei 35,5 milioni di euro che il Governo ha stanziato come prima tranche di intervento per i danni provocati dall’alluvione di aprile 2025. Con successivi provvedimenti – ultimo, quello del 28 agosto – il Consiglio dei Ministri ha previsto per il territorio piemontese, e in particolare per la Città Metropolitana di Torino e le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola, uno stanziamento complessivo di 35,55 milioni di euro per far fronte ai danni e finanziare gli interventi di somma urgenza.

Queste risorse servono ora a finanziare oltre 350 interventi di somma urgenza individuati dalla Regione Piemonte e trasmessi a Roma, in linea con le disposizioni del Dipartimento nazionale di Protezione civile. L’elenco degli interventi finanziabili è imponente e diffuso su tutto il territorio: per Biella parliamo di 54 interventi totali per una cifra pari a 4 milioni e 667.760. Gli interventi spaziano dal ripristino delle infrastrutture alla messa in sicurezza di corsi d’acqua e versanti; inoltre, rappresentano la risposta più urgente per riparare i danni e avviare le prime opere di protezione del territorio in attesa delle fasi successive della ricostruzione. Completano il quadro 123mila euro destinati alle spese per l'autonoma sistemazione dell'immediato post evento.

Parlando del Biellese, spicca il milione di euro per i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza della SP502 Sordevolo-Biella a seguito del crollo del ponte sul torrente Oremo, unita alla realizzazione di un altro provvisorio e la ricostruzione di un nuovo viadotto. 670Mila euro andranno a Biella per la messa in sicurezza della scogliera del versante dell'ex discarica comunale in sponda destra del torrente Cervo mentre altri 250mila andranno a Mongrando per la rimozione del ponte del Gilino, crollato nell'alveo del torrente Elvo.

“Si tratta di interventi di somma urgenza – spiega l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi – come il ripristino stradale e le sistemazioni idrauliche, che hanno permesso di garantire la sicurezza della popolazione e il ritorno alla normalità degli enti locali, eseguiti nelle ore e nei giorni subito successivi all’emergenza. Ma non ci fermiamo qui: i nostri uffici stanno già lavorando, insieme ai Settori tecnici decentrati della Regione, alla predisposizione della seconda fase che comprenderà gli interventi urgenti e le opere di mitigazione del rischio e di ricostruzione, per rendere i territori più sicuri e prevenire futuri eventi calamitosi. Per garantire la massima copertura possibile degli interventi segnalati dai Comuni abbiamo anche individuato nel bilancio regionale 5 milioni di euro aggiuntivi che ci permetteranno di sostenere in via integrativa gli enti locali”.

A fianco degli interventi per i Comuni, la Regione ha avviato anche la ricognizione dei danni ai privati, che per la prima volta sarà gestita interamente in modalità digitale attraverso la piattaforma Moon, consentendo ai cittadini di presentare online le proprie segnalazioni e richieste di contributo, semplificando le procedure per gli enti locali ed eliminando la modulistica cartacea.

Di seguito l’elenco degli interventi sui comuni biellesi: https://newsbiella.esprimo.com/fileadmin/archivio/newsbiella/box/home/Cornici/gli_interventi_per_provincia-16-18.pdf