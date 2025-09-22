Biella, tassisti torinesi in Comune: stop agli NCC che sconfinano FOTO e VIDEO

Una cinquantina di tassisti torinesi sono arrivati questa mattina a Biella per incontrare il sindaco Marzio Olivero e l’assessore alle Attività economiche e produttive, Anna Pisani. Al centro del confronto le licenze NCC rilasciate a Biella e spesso utilizzate, secondo i tassisti, per operare a Torino durante eventi, fiere e serate in discoteca, sottraendo lavoro ai colleghi locali.

Dopo una tappa in piazzale Cerruti a Città Studi, una delegazione si è presentata a Palazzo Oropa insieme all’associazione Astuta, al comitato di base e ad alcune sigle sindacali. Ad accompagnarli la Questura, che ha fatto da tramite, e la Polizia Locale. "Un primo passo da Biella – ha spiegato il portavoce della delegazione Francesco Ammirati del Comitato Base – ma che riguarderà anche le altre province piemontesi, perché il problema è diffuso".

Soddisfatti i tassisti per l’apertura dell’amministrazione comunale. Il sindaco Olivero ha infatti sottolineato la necessità di maggiori controlli anche per tutelare la città: "Se le licenze rilasciate a Biella vanno a lavorare a Torino, a perderci è anche Biella".