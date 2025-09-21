 / SPORT

SPORT | 21 settembre 2025, 14:30

Triangolare amichevole per il Biella Rugby

Triangolare amichevole per il Biella Rugby (foto di Lorenzo Fassoletto)

Si è giocato a Sarre, nell’ambito dell’evento “Weekend Ovale” organizzato da Stade Valdotain, un triangolare amichevole tra Biella Rugby, Lyons Piacenza e Colorno. La formula ha previsto tre incontri della durata di quaranta minuti ciascuno, con water break al 20’ e possibilità di cambi liberi. Ad aprire la giornata, la sfida tra Biella e Piacenza, conclusasi con il punteggio di 0-36 a favore dei Lyons. A seguire, l’incontro tra Piacenza e Colorno. Il triangolare si è chiuso con una gara più equilibrata tra Biella e Colorno, terminata 15-20 per i parmensi.

Al termine dei confronti, il commento del coach di Biella Rugby, Alberto Benettin: “È stata una bella giornata di sole, e Aosta ha rappresentato una splendida cornice per giocare a rugby. Dal punto di vista tecnico, sappiamo di essere ancora indietro nella preparazione. Il risultato contro Piacenza è stato pesante: siamo partiti bene, entrando per primi nella loro metà campo, ma ogni nostro errore è stato severamente punito con diverse mete. Contro Colorno è andata meglio. Abbiamo buttato via meno palloni e ci siamo esposti un po’ meno nei loro contrattacchi. Siamo anche riusciti a fare tre mete, meglio che zero. Direi che la giornata è finita in crescendo, ma è corretto ammettere che ci rimane ancora tanto su cui lavorare. Sapevamo che sarebbe stata dura ed è dura davvero, ma siamo solo all’inizio del percorso”.

Il tecnico ha voluto sottolineare anche qualche aspetto positivo della giornata: “In mischia chiusa, in entrambi gli incontri, siamo stati dominanti: una base solida da cui partire. Tra i giocatori, uno che merita una menzione speciale è Samu Negro, che si è distinto su tutti per la gran voglia di lottare e di non mollare. Nonostante la giovane età e un fisico ancora acerbo, ha saputo mettersi in mostra con ottime prestazioni. Concludo ringraziando Aosta per l’accoglienza impeccabile. Abbiamo giocato in un centro bellissimo immerso in un paesaggio straordinario”.

c. s. Biella Rugby g. c.

