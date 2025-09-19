Biella, contributi regionali fino a 5.000 euro per i danni del nubifragio di aprile

L’Assessore ai Lavori Pubblici con delega alla Protezione Civile, Cristiano Franceschini, informa la cittadinanza che, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nel mese di aprile 2025, la Regione Piemonte ha attivato un fondo straordinario destinato ai soggetti privati per la richiesta di contributi economici a titolo di ristoro dei danni subiti.

Il nubifragio che ha colpito il territorio ha inserito anche il Comune di Biella tra le aree classificate in “zona rossa”. Il contributo regionale, fino a un massimo di 5.000 euro per immobile, è destinato ai cittadini le cui abitazioni principali, abituali e continuative hanno riportato danni significativi. Non è necessario che l’immobile sia stato dichiarato inagibile, ma è fondamentale che il danno abbia compromesso l’abitabilità - ad esempio per l’inutilizzabilità di servizi essenziali come l’unico bagno -.

Sono ammesse al contributo anche le associazioni senza scopo di lucro, qualora abbiano subito danni alle proprie sedi o al patrimonio immobiliare di loro proprietà.

È inoltre possibile richiedere il contributo per danni alle aree esterne delle abitazioni, qualora ne sia stato compromesso l’utilizzo funzionale, come nel caso di una strada privata d’accesso resa impraticabile dal nubifragio.

Modalità di presentazione della domanda: Le richieste devono essere inoltrate esclusivamente in formato digitale tramite la piattaforma regionale MOON, al seguente indirizzo:

regionepiemonte-moon.csi.it/moonfobl/accesso/gasp_regione?codice_modulo=mod_BI_EV_APR_25

Scadenza per la presentazione delle domande: ore 23:59 del 26 ottobre 2025.

“Queste risorse - puntualizza l'Assessore Franceschini - , si aggiungono a quelle già stanziate dalla Regione Piemonte a favore dei Comuni per la riparazione delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per le quali sono già stati avviati gli interventi. La Protezione Civile Comunale resta a disposizione dei cittadini che necessitano di supporto nella compilazione della domanda.”