27° Raduno Alpini, tre giorni di eventi ad Alessandria: c'è anche Biella

Ad Alessandria, i giorni 19, 20 e 21 settembre saranno dedicati al 27° raduno Alpini. Presenti anche le penne nere del nostro territorio. Alle 6.30, sono fissati il ritrovo a Roppolo (Piazza Municipio) e la partenza per Alessandria. Ci sarà la possibilità di assistere alla sfilata, al termine della quale è previsto il rientro, che verrà interrotto per pranzare in compagnia a Coniolo. Successivamente, si procederà verso Roppolo.