Biella, la Festa dei Bambini torna ai Giardini Zumaglini

Il Fondo Edo Tempia ha appena archiviato un suo appuntamento storico, quello con la Corsa della Speranza, ed è già tempo di dedicarsi alla Festa dei bambini. Domenica 21 settembre a Biella andrà in scena l’edizione numero 24 di un evento che è ormai una tradizione. A ideare la manifestazione era stato il gruppo "Tutti insieme per la vita", che ancora ne cura la regia.

Come ogni cosa che funziona, non si cambia. Stessa sede: le aiuole, gli alberi e i vialetti dei giardini Zumaglini nel cuore della città. Resta identico anche lo scopo: raccogliere risorse per il Progetto Bambini, ovvero per il complesso di iniziative messe in campo dal Fondo Edo Tempia per le famiglie con minori la cui vita viene sconvolta dalla comparsa di un tumore. Si va dal sostegno psicologico e scolastico alle terapie complementari come yoga o arteterapia per trovare sollievo ad ansia e paura, ma anche il servizio di trasporti da e verso i centri di diagnosi e cura e il supporto economico.

Ai Giardini Zumaglini l’allestimento sarà pronto a partire dalle 10 e proseguirà fino alle 18. La festa è adatta per bambini delle scuole materna ed elementare. Potranno provare giochi della tradizione, altri divertimenti come il truccabimbi ma anche le discipline sportive grazie alla collaborazione con alcune società del territorio: saranno presenti i tavoli con rete, racchette e palline del Tennis Tavolo Biella, il canestro mobile del Basket Femminile Biellese, i vari sport praticati dalla Pietro Micca e, novità di quest’anno, anche lo Scacchi club Valle Mosso per prendere dimestichezza con torri e alfieri.

Insieme alle volontarie e ai volontari di "Tutti insieme per la vita", saranno presenti anche gli allievi del liceo Avogadro. E ovviamente, merenda per tutti.