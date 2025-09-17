Operatore Informatico: formazione completa per un futuro digitale VIDEO

Il proseguimento degli studi dopo la scuola media rappresenta un requisito fondamentale per costruire un avvenire lavorativo solido e ricco di opportunità. La scelta di un percorso formativo adeguato può infatti fare la differenza in un mercato del lavoro in continua evoluzione, dove le competenze specializzate e aggiornate sono sempre più richieste.

In risposta a queste esigenze, Città Studi attiverà a breve il corso biennale gratuito “Operatore Informatico”, finanziato dalla Regione Piemonte. Questo programma formativo è rivolto a ragazzi e ragazze dai 15 ai 24 anni che hanno completato il primo ciclo di istruzione e frequentato almeno un anno del secondo ciclo. L’obiettivo è quello di formare professionisti con un ruolo chiave nello sviluppo e nella gestione di prodotti e servizi informatici, rilasciando una qualifica professionale riconosciuta.

Nel corso dei due anni, gli Studenti acquisiranno competenze pratiche e teoriche necessarie per operare nel supporto ai sistemi, alle reti e alle soluzioni di gestione dei dati. Il programma include conoscenze di base in elettronica ed elettrotecnica, abilità nell’assemblaggio e nella riparazione di PC, installazione di sistemi operativi e software, gestione delle reti informatiche e creazione di siti web e landing pages. Gli Allievi potranno anche esplorare applicazioni delle competenze acquisite in contesti innovativi come il Metaverso e il mondo del gaming.

“Operatore Informatico” non è solo un’opportunità di formazione, ma un trampolino di lancio per i giovani verso il mondo del lavoro, fornendo una preparazione solida e allineata alle esigenze di un mercato sempre più tecnologico e digitale.

Informazioni aggiuntive

E’ prevista una formazione molto pratica sia durante il corso che durante le 300 ore di tirocinio in aziendale.

Gli Studenti saranno seguiti da tutor specializzati, che garantiranno un ambiente di apprendimento sano e conviviale, facilitando così lo sviluppo delle loro competenze pratiche e relazionali.

Al termine del percorso formativo gli studenti, che supereranno l’esame finale, conseguiranno la qualifica professionale e avranno la possibilità di continuare gli studi.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni clicca qui oppure telefona allo 015-8551111 e invia una email a: formazione@cittastudi.org

Ultimi giorni per iscriversi. Affrettati!