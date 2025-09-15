Dal cane Briciola a Evaveganlife: la scelta veg di Eva e...tante ricette gustose!

Lei era lì, ad aspettarmi quando tornavo da scuola e, più tardi, dal lavoro.

Piccola e tricolore come un gatto, con quegli occhietti color nocciola, dolci e profondi al punto da sembrare capaci di leggerti l'anima.

Briciola, piccola meticcia, compagna di giochi e di avventure, riusciva come nessuno a spazzar via i "problemi" e le paure di una bambina.

Crescere con gli animali mi ha portata a considerarli come fratelli, impedendomi di vederli come cibo.

Il tempo trascorso ad osservarli, cercare di capirli, nutrirli e curarli, mi ha insegnato che siamo soltanto anime in corpi diversi, tutti sottoposti alle dure leggi imposte dall'avere un corpo fisico.

Di conseguenza, in modo naturale e istintivo, ne rifiutavo le carni.

Non potevo guardarli negli occhi e, allo stesso tempo, mangiarli.

Nonostante una famiglia poco incline a supportare questa scelta, ho trascorso i primi anni seguendo un'alimentazione vegetariana, per poi passare definitivamente a quella vegana.

Oggi, a distanza di 30 anni da quel giorno, non posso che essere felice e grata a me stessa per aver resistito, nonostante tutto remasse contro.

Alla soglia dei miei 45 anni, sono più che mai convinta che questa sia una delle decisioni più belle e profonde che si possano fare, anche per se stessi.

Essere vegani trent’anni fa era una scelta molto più complicata di quel che può sembrare oggi. I prodotti alternativi erano di difficile recupero e quindi, spesso nella dieta vegana si toglievano alimenti piuttosto che sostituirli con altri di diversa origine.

Ed è stata proprio la mancanza di quei prodotti, soprattutto di pasticceria, insieme al desiderio di condividere con gli altri la mia scelta, a spingermi a produrli autonomamente.

Nasceva così una pagina di ricette vegetali su Facebook, dal nome Il Vegan Golosotto, che ho portato avanti per anni ma che, cinque anni fa, ho stupidamente deciso di chiudere.



Ma, come si dice, "a volte ritornano".

Oggi ho deciso di riprendere in mano questa grande passione che è la cucina e di ritornare con un nuovo profilo: Evaveganlife, ricco di ricette vegetali, che puoi trovare su Instagram, Youtube e Tiktok. E resterai stupito: perchè le mie ricette saranno anche gustosissime!

Se sei curioso di scoprire il mio mondo seguimi, e anche su newsbiella.it potrai trovate tantissime ricette per arricchire la tua tavola!





