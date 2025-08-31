Veganismo? Non solo cucina vegetale

Vegano o vegetaliano è colui che ha deciso di intraprendere un percorso di consapevolezza che non si limita al "solo" non mangiar carne ma che comprende vari aspetti del ruolo che ognuno di noi ha in questo mondo.

Questa scelta può essere guidata da varie motivazioni fra cui quella etica, la più comune, salutistica e ambientale. A differenza del vegetariano, il vegetaliano esclude dalla propria alimentazione non solo la carne, e quindi il corpo dell'animale, ma anche tutti i suoi derivati, quali latte, uova, miele ed anche coloranti come l'E120 che sono spesso di origine animale.

Parliamo quindi di un vero e proprio stile di vita che rifiuta la sofferenza e lo sfruttamento degli "altri" animali, anch'essi meritevoli di amore e rispetto in quanto capaci, proprio come noi, di provare gioia, solitudine, paura e grande sofferenza. Ma questa scelta, come abbiamo detto, non si limita alla sola cucina ma coinvolge tutte le stanze della nostra casa, della nostra vita, escludendo quindi anche l'uso di abbigliamento in pelle o pelliccia, ed ancora, anche tutti quei prodotti per l'igiene della casa e della persona testati su di loro.

Si tende spesso ad etichettare questo stile di vita come qualcosa di esagerato, estremista, ma questo succede quando non si riesce o non si vuole davvero capire le motivazioni che portano a questo cambio di vita. È più facile quindi puntare il dito verso il vegano accusandolo di essere un "mangiasoia" e quindi la causa principale della deforestazione nel mondo, piuttosto che informarsi sul fatto che l'80% della soia prodotta viene destinata al consumo animale, ovvero diventa mangime per quegli animali allevati per diventare bistecche.

Ebbene sì, solo il 7-13% diventa tofu, bevanda o altri prodotti alimentari mentre il restante viene impiegato nell'industria farmaceutica, nella cosmetica e nella produzione di biocarburanti. Siamo esseri pigri ed abitudinari e tendiamo a scegliere sempre la strada percorsa da molti perché ritenuta la più sicura e meno impegnativa. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica cosa fare, cosa mangiare e spesso anche cosa pensare per "essere in linea" con il resto del mondo e questo per non sentirci esclusi, diversi.

Ed ecco che fumiamo per restare nel gruppo, ci vestiamo in un certo modo per essere alla moda, facciamo scelte che non "parlano" di noi ma degli altri. Uscire dagli schemi richiede grande forza di volontà, coraggio e responsabilità. Non si tratta quindi di rovinarsi la vita smettendo di mangiare, vestirsi o lavarsi ma di scegliere semplicemente tutte quelle alternative che escludono, nel limite del possibile, inutili sofferenze.

Oggi questo stile di vita è diventato di una semplicità disarmante, in quanto non è mai stato così facile trovare l'alternativa vegetale al prodotto animale che stiamo cercando. Basta entrare in un supermercato per accorgersi, finalmente, di quanto e come il mondo stia davvero cambiando. Ci definiamo intelligenti e superiori ma siamo ancora gli unici che fanno del male, spesso, solo per il gusto di farne.

Questo articolo non vuole essere motivo di critica ma solo un breve spunto di riflessione. Ognuno ha il proprio percorso, le proprie esperienze da fare per crescere e i propri tempi da rispettare perché siamo anime in eterna evoluzione. Abbiamo un potere enorme, ovvero quello di decidere, con le nostre scelte, ogni giorno, di cambiare il mondo.