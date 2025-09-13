Dal Nord/Ovest: Cercatrice di funghi trovata senza vita nei boschi

Tragedia nei boschi del Canavese, nel comune di Andrate, dove una donna impegnata nella ricerca di funghi ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, 12 settembre 2025.

La donna si era inoltrata con il marito lungo un sentiero, per poi separarsi e seguire un percorso diverso. Al mancato rientro, l’uomo ha iniziato a cercarla fino a ritrovarla priva di conoscenza. L’allarme è scattato intorno alle 18: sul posto è arrivato l’elisoccorso con l’equipe sanitaria che ha tentato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Purtroppo non c’è stato nulla da fare e i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Il corpo è stato recuperato dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, che hanno atteso l’arrivo dei carabinieri e, dopo l’autorizzazione del magistrato, hanno provveduto alla rimozione della salma.

Si tratta del decimo intervento in una sola settimana per cercatori di funghi in Piemonte.