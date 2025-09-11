Carabinieri, a Biella il Tenente Colonnello Sisto diventa comandante del Reparto Operativo

Nella giornata di ieri il Ten.Col. Vitantonio Sisto è giunto a Biella per ricoprire l’incarico di Comandante del Reparto Operativo.
L’Ufficiale, 41enne di origini pugliesi, durante la sua carriera ha svolto diverse funzioni di comando in molte articolazioni dell’Arma tra Toscana, Sicilia, Campania e Calabria.
Prima di giungere nella provincia laniera, ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino. Collocato alle dipendenze del Comandante Provinciale, il Ten.Col. Sisto coordinerà le attività del Nucleo Investigativo e del Nucleo Informativo.
A lui gli auguri di buon lavoro del Comandante e di tutto il Comando Provinciale di Biella.