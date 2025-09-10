A Biella la presentazione del libro sulla Capanna Regina Margherita

A Biella avrà luogo la presentazione del libro di Mattia Sella La Capanna Osservatorio Regina Margherita sulla Punta Gnifetti del Monte Rosa, che si terrà venerdì 12 settembre, alle 18, presso la Banca Patrimoni Sella & C. (via Giuseppe Arnulfo 4).
Interverranno l'autore e Maurizio Sella, presidente di Banca Patrimoni Sella & C. Il volume, edito da Fondazione Sella, con il patrocinio del CAI, racconta attraverso le testimonianze dei protagonisti la storia della progettazione e realizzazione della Capanna Osservatorio sulla Punta Gnifetti del Monte Rosa, ancora oggi il più alto rifugio osservatorio d'Europa.