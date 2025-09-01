Biella ricorda la figura di Francesco Cusano, vittima del terrorismo

Si è svolta, nella mattinata odierna, la cerimonia di commemorazione per il 49° anniversario della morte del Vice Questore Aggiunto Francesco Cusano, vittima del terrorismo, che l’1 settembre 1976 perse la vita colpito da un’arma da fuoco durante un controllo di un’auto sospetta.

Il Questore Delia Bucarelli, insieme al figlio della vittima, Maurizio Cusano ha reso omaggio con la deposizione di una corona commemorativa e la benedizione da parte del Cappellano della Polizia di Stato don Eugenio Zampa nell’atrio della Questura e successivamente, alla presenza del Sottosegretario Andrea Delmastro, del Prefetto Elena Scalfaro, del Vicepresidente della Regione Elena Chiorino, del Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, del Sindaco Marzio Oliviero, del Procuratore della Repubblica Ruggero Crupi e di altre autorità, presso il Cippo evocativo sito all’interno dei Giardini Zumaglini, in Largo Cusano.

Numerosi cittadini hanno preso parte alla cerimonia, che si è rilevata un’importante occasione di raccoglimento e un momento di sentita condivisione.