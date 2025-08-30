EGAP, concorsi pubblici: scadenza il 19 settembre 2025

L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha indetto cinque bandi di concorso per la copertura di posti a tempo indeterminato (pieno e parziale). La scadenza per presentare domanda è fissata a venerdì 19 settembre 2025.

“La Direttrice dell’EGAP Monica Perroni spiega: «Stiamo lavorando per rendere l’Ente sempre più efficiente e vicino alle persone, rafforzando la sua presenza sul territorio e garantendo servizi di qualità. Lo facciamo con senso di responsabilità, valorizzando al meglio le risorse a disposizione e rispettando i limiti economici stabiliti dalla Regione, senza mai perdere di vista i bisogni concreti della comunità.»”

I profili richiesti

- 1 funzionario – settore di vigilanza (Area funzionari ed E.Q., tempo pieno e indeterminato – RIF. EGPNVDT_C1/2025).

- 1 esecutore tecnico professionale (Area operatori esperti, tempo pieno e indeterminato – RIF. EGPNVDT_C2/2025).

- 1 istruttore tecnico – Unità turismo, comunicazione e promozione (Area Istruttori, part-time 18 ore, indeterminato – RIF. EGPNVDT_C3/2025).

- 1 istruttore tecnico – Servizio patrimonio immobiliare e infrastrutturale (Area Istruttori, tempo pieno e indeterminato – RIF. EGPNVDT_C4/2025).

- 1 istruttore tecnico – Servizio pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile e Servizio conservazione, gestione ambientale e faunistica (Area Istruttori, tempo pieno e indeterminato – RIF. EGPNVDT_C5/202).

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente tramite il Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica (INPA), entro le ore 23:59 del 19 settembre 2025.

I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito dell’Ente parcoticinolagomaggiore.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.