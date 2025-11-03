Opportunità di lavoro: aperto il bando per Istruttore Tecnico al Comune di Quaregna Cerreto

Il Comune di Quaregna Cerreto ha indetto un bando di concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico – Area Istruttori, da destinare al Servizio Tecnico comunale, ai sensi del CCNL del 16/11/2022 (ex categoria C).

Presentazione delle domande

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica, accessibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro le ore 23:59 del giorno 12 novembre 2025, ovvero entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Portale inPA, sul sito istituzionale e sull’Albo Pretorio on-line del Comune.

Se il termine di scadenza dovesse cadere in un giorno festivo, la scadenza sarà automaticamente prorogata al primo giorno non festivo successivo.

Tutti i dettagli, i requisiti di partecipazione e le modalità di svolgimento delle prove sono consultabili nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di Quaregna Cerreto e sul portale inPA.