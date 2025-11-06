Cercasi giornalista luogo di lavoro Biella

La redazione di Newsbiella ricerca un/una giornalista con esperienza nel settore della comunicazione istituzionale e nella gestione di uffici stampa per eventi di rilievo.
La figura selezionata collaborerà con enti, associazioni e realtà territoriali per la redazione di comunicati stampa, la cura delle relazioni con i media e la gestione della comunicazione durante grandi eventi sul territorio di Biella e provincia.
Sarà inoltre coinvolta nell’organizzazione e nella copertura giornalistica degli eventi seguiti dalla testata.
Requisiti richiesti non derogabili:
· Ottime capacità di scrittura giornalistica e comunicazione istituzionale;
· Esperienza nella redazione di comunicati stampa e nella gestione di rapporti con i media;
· Capacità organizzative e propensione al lavoro in contesti dinamici ed eventi complessi;
· Conoscenza approfondita del territorio biellese e Valsesia;
· Automunito/a
· Dimestichezza con programmi video/foto editing e piattaforme social
Sede di lavoro: Ufficio sito in Biella - area di competenza Biella e provincia, Valsesia -
Periodo di prova retribuito per valutare effettive capacità.
Modalità di candidatura: inviare curriculum vitae e, se disponibili, esempi di comunicati o articoli pubblicati all’indirizzo e-mail: mail@newsbiella.it