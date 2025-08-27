In Valle Cervo è tutto pronto per la Festa delle Genti

In arrivo la Festa delle Genti al Lago della Vecchia, in programma dalle 10.30 di domenica 31 agosto. Si tratta di un evento che vede protagoniste la Valle del Cervo e quella di Lys, riunite in un momento che intreccia spiritualità, convivialità e amicizia. Come da programma, alle 11 avrà luogo la Santa Messa, seguita da un aperitivo in rifugio.