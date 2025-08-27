In Valle Cervo è tutto pronto per la Festa delle Genti

In arrivo la Festa delle Genti al Lago della Vecchia, in programma dalle 10.30 di domenica 31 agosto. Si tratta di un evento che vede protagoniste la Valle del Cervo e quella di Lys, riunite in un momento che intreccia spiritualità, convivialità e amicizia. Come da programma, alle 11 avrà luogo la Santa Messa, seguita da un aperitivo in rifugio.
mercoledì 27 agosto
martedì 26 agosto
sabato 23 agosto
venerdì 22 agosto
giovedì 21 agosto
mercoledì 20 agosto
martedì 19 agosto
domenica 17 agosto
sabato 16 agosto
venerdì 15 agosto
