A Bielmonte il primo camp di slalom su pattini

Venerdì 29 agosto, dalle 15 alle 18, l’Oasi Zegna ospiterà un inedito camp di slalom in discesa con pattini in linea, organizzato da Asd Bi Roller Pattinaggio Biella.

L’iniziativa, sulla strada di accesso al Piazzale 2 di Bielmonte, è rivolta sia ai pattinatori sia agli sciatori: “Vogliamo creare sinergia tra discipline diverse – spiega la presidente Federica Ugliengo –. I pattini aiutano gli sciatori ad allenarsi fuori stagione, mentre per i pattinatori lo slalom con i pali migliora la tecnica”.

Le lezioni saranno tenute da tecnici Fisr specializzati in Alpine Inline, disciplina ufficiale della federazione. Per partecipare occorre saper già pattinare ed essere muniti di pattini in linea, casco e protezioni. Chi è alle prime armi potrà invece seguire una lezione promozionale al Piazzale 2, con possibilità di noleggio pattini.

Dopo il camp, da settembre ripartiranno i corsi Bi Roller: il martedì a Valdengo per principianti e il lunedì e giovedì a Chiavazza per chi punta all’agonismo. Inoltre il gruppo sarà presente a vari eventi promozionali: il 6 settembre alla Cittadella del Rugby, il 14 in piazza Martiri della Libertà per la Giornata dello Sport e il 20 al “Biella Gioca in Giro”.