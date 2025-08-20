Auto sempre più vecchie in Piemonte: Biella in testa alla classifica dell’età media dei veicoli

Secondo un’analisi di Facile.it aggiornata a maggio 2025, il parco auto in Piemonte continua a invecchiare, con differenze significative tra le diverse province. Biella emerge come la provincia con le auto più datate, con un’età media di 13 anni e 7 mesi, seguita da Asti e Vercelli, entrambe a 13 anni e 1 mese.

Il quadro generale mostra come l’anzianità dei veicoli sia in aumento: Torino, pur registrando la crescita più contenuta, ha comunque visto salire l’età media delle auto al 11 anni e 10 mesi, risultando la provincia con le auto più “giovani” della regione. Alessandria si attesta a 12 anni e 10 mesi, Cuneo a 12 anni e 7 mesi, Verbano-Cusio-Ossola a 12 anni e 6 mesi e Novara a 12 anni e 5 mesi.

L’invecchiamento del parco circolante porta con sé anche altre criticità. Sempre a Torino, ad esempio, circolano oltre 26.000 vetture diesel Euro 5 che potrebbero essere progressivamente escluse dalla circolazione con le normative future in materia di emissioni. Anche nelle altre province piemontesi, tra cui Biella, una quota significativa di auto rientra in categorie a rischio, evidenziando l’urgenza di un rinnovo del parco veicoli per motivi ambientali e di sicurezza stradale.

Biella, in particolare, con la sua età media dei veicoli più alta della regione, rappresenta un caso emblematico dell’esigenza di politiche mirate al ricambio generazionale dei mezzi, magari con incentivi per auto più moderne e meno inquinanti, al passo con le tendenze nazionali ed europee.