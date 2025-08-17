Vuelta a España, chiude al traffico la SS 338 della Serra

Sabato 23 agosto 2025 la SS 338 della Serra sarà chiusa al traffico a partire dalle 13:45 fino al passaggio dell’ultimo concorrente, in occasione della prima tappa della Vuelta a España.

Durante l’evento, ingressi e uscite dal paese saranno sospesi, pertanto si invita la cittadinanza a pianificare in anticipo gli spostamenti e a rispettare le indicazioni della polizia locale e degli organizzatori.

La misura è necessaria per garantire la sicurezza dei ciclisti e del pubblico, assicurando lo svolgimento regolare della prestigiosa competizione internazionale.