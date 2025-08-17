Poliambulatorio di Cossato: trasferimento dei servizi

Nell’àmbito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Poliambulatorio di Cossato, in via Maffei, 59, anche noto come Casa della Salute di Cossato, da alcuni mesi è oggetto di lavori di riqualificazione complessiva dei locali. Tali interventi infrastrutturali, del valore di oltre 1 milione e 769 mila euro, ora necessitano di liberare gli spazi interni in cui si svolge l’attività.

Al fine di limitare al massimo le ricadute sull’utenza, si è cercato di programmare i lavori e quindi il trasloco nel periodo estivo.

Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)

Il servizio è attivo in via Milano, 46-50 loc. Paruzza. Si ricorda che l’accesso, attivo tutte le notti dalle 20.00 alle 08.00 nei giorni feriali e in aggiunta nei giorni festivi e prefestivi dalle 08.00 alle 20.00 avviene tramite chiamata al 116117.

Servizio Infermieristico Domiciliare

Il Servizio Infermieristico Domiciliare si trova presso il Servizio di Neuropsichiatria in via Marconi, 166 (retro della Casa della Salute di Cossato). Le impegnative per i prelievi domiciliari dovranno essere consegnate dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30.

Prelievi

È possibile effettuare i prelievi presso la sede ASL BI in Località Paruzza a Cossato, al Primo Piano, con accesso solo su prenotazione tramite numero verde 800 000 500 – tasto 6. Gli esami di laboratorio in libera professione potranno essere effettuati esclusivamente presso il Centro Prelievi ad accesso diretto del nostro Ospedale.

Sportelli CUP

Presso la sede ASL BI in Località Paruzza a Cossato al Primo Piano, attivo dalle 11.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì per le seguenti prestazioni: scelta/revoca medico, rilascio esenzioni, pagamenti ticket, consegna referti.

Al momento presso il CUP di Cossato saranno sospese le prenotazioni ambulatoriali che potranno essere effettuate presso le Farmacie convenzionate, tramite il numero verde 800 000 500 e sul Portale Internet Salute Piemonte oppure tramite l’APP CUP Piemonte oppure presso le sedi ASL BI di:

Vigliano Biellese: dal lunedì al venerdì, dalle 08.15 alle 13.00

dal lunedì al venerdì, dalle 08.15 alle 13.00 Biella: dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 15.00

dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 15.00 Mongrando: lunedì, giovedì e venerdì, dalle 08.15 alle 12.00 e martedì e mercoledì, dalle 08.15 alle 13.30

lunedì, giovedì e venerdì, dalle 08.15 alle 12.00 e martedì e mercoledì, dalle 08.15 alle 13.30 Andorno: martedì, giovedì e venerdì, dalle 08.15 alle 12.00 e il lunedì e il mercoledì, dalle 08.15 alle 13.30

martedì, giovedì e venerdì, dalle 08.15 alle 12.00 e il lunedì e il mercoledì, dalle 08.15 alle 13.30 Cavaglià: dal lunedì al venerdì, dalle 08.15 alle 13.00.

Al fine di venire incontro all’esigenze dei cittadini, sono stati ampliati gli orari degli sportelli territoriali di Ponzone e Valle Mosso con orario:

Ponzone : apertura dal lunedì al venerdì con orario 08.30-12.30 e 13.30-15.00

: apertura dal lunedì al venerdì con orario 08.30-12.30 e 13.30-15.00 Valle Mosso: da lunedì al venerdì con orario 08.30-12.30.

Ufficio Protesi

È attivo presso la sede ASL BI in Località Paruzza a Cossato, al Piano Terra, aperto dal lunedì al venerdì, ore 10.30 – 13.00.

Ambulatori infermieristici

Attivi presso la sede ASL BI in Località Paruzza a Cossato, al Primo Piano:

Ambulatorio Infermieristico Sabato e Festivi : dalle 11.30 alle 12.30

: dalle 11.30 alle 12.30 Ambulatorio Terapie Iniettive e rilevazione parametri vitali: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 10.30 e dalle 14.00 alle 14.30

da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 10.30 e dalle 14.00 alle 14.30 Ambulatorio Medicazioni e Vulnologia : da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30

: da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 Ambulatorio Infermieristico Diabetologico: aperto il mercoledì (e non più di venerdì) dalle 10.00 alle 13.00.

Ufficio ADI - Assistenza domiciliare

È attivo presso la sede ASL BI frazione Valle Mosso – Valdilana. Per informazioni è possibile contattare il numero 015.15159471.

Consultori

Il servizio viene svolto presso la sede territoriale ASL BI di Vigliano Biellese – Via Milano, 299. Attivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 15.00.

Sportello Unico

Attivo presso la sede territoriale ASL BI di Vigliano Biellese – Via Milano 299. L’accesso avviene tramite chiamata al numero verde 800 322 214.

Le sedi che accoglieranno temporaneamente i servizi del Poliambulatorio di Cossato manterranno regolarmente anche le attività sanitarie già presenti. Pertanto, si ricorda: