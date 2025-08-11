 / Annunci lavoro

Ener. Bit selezione pubblica assistente tecnico

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre entro 20 agosto 2025 ore 18.00

Il Presidente In esecuzione alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 10 del 18.07.2025 ed ai sensi dell’art.19 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, rende noto che la Società ENER.BIT S.r.l. intende procedere all’assunzione di n° 1 (uno) addetto tecnico con qualifica di “ASSISTENTE TECNICO DI LAVORI E SERVIZI” a tempo indeterminato. 

La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito di Ener.bit Srl alla Sezione “Società Trasparente” e nella sottosezione “Reclutamento del Personale” al link https://www.enerbit.it/archivio-societa-trasparente/reclutamento-delpersonale/?portfolioCats=29 e dovrà pervenire entro e non oltre entro 20 agosto 2025 ore 18.00.

