Cercasi giornalista luogo di lavoro Biella

La redazione di Newsbiella ricerca un/una giornalista con esperienza nel settore della comunicazione istituzionale e nella gestione di uffici stampa per eventi di rilievo.

La figura selezionata collaborerà con enti, associazioni e realtà territoriali per la redazione di comunicati stampa, la cura delle relazioni con i media e la gestione della comunicazione durante grandi eventi sul territorio di Biella e provincia.
Sarà inoltre coinvolta nell’organizzazione e nella copertura giornalistica degli eventi seguiti dalla testata.

Requisiti richiesti non derogabili:

·         Ottime capacità di scrittura giornalistica e comunicazione istituzionale;
·         Esperienza nella redazione di comunicati stampa e nella gestione di rapporti con i media;
·         Capacità organizzative e propensione al lavoro in contesti dinamici ed eventi complessi;
·         Conoscenza approfondita del territorio biellese e Valsesia;
·         Automunito/a
·         Dimestichezza con programmi video/foto editing e piattaforme social

Sede di lavoro:  Ufficio sito in Biella - area di competenza Biella e provincia, Valsesia - 
Periodo di prova retribuito per valutare effettive capacità.
Modalità di candidatura: inviare curriculum vitae e, se disponibili, esempi di comunicati o articoli pubblicati all’indirizzo e-mail:  mail@newsbiella.it

