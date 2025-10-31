 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 31 ottobre 2025, 08:20

Masserano, si cerca un lavoratore per attività di manutenzione, recupero, ripristino e valorizzazione del territorio

La Regione Piemonte ha assegnato le risorse per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Masserano in accordo con il CISSABO relativo ad un Cantiere di Lavoro riservato a persone disoccupate con età superiore ad anni 58.

Si prevede l’utilizzo di n. 1 lavoratore per lo svolgimento di attività di manutenzione, recupero, ripristino e valorizzazione del territorio, per 25 ore settimanali su 5 giornate lavorative per 12 mesi (260 giorni).

Per ogni giornata lavorata verrà corrisposta un’indennità pari ad € 29,42 oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

La partecipazione al progetto è volontaria e non istituisce alcun rapporto di lavoro con il Comune proponente.
Il soggetto partecipante, per l’intera durata del progetto, mantiene la qualificazione giuridica di “disoccupato”.

Requisiti richiesti:

- aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici;
- essere residente in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- essere disoccupato ai sensi del D. Lgs 150/2015 e s.m.i.;
- non essere percettore di ammortizzatori sociali;
- non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro;

I lavoratori disoccupati ed interessati a candidarsi al cantiere di lavoro di cui sopra, sono invitati a presentare al Comune di Masserano apposita richiesta di candidatura, entro le ore 12 del 20 Novembre 2025, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione presso gli Uffici Comunali o scaricabile dalla presente pagina.

Per maggiori informazioni clicca qui

 

c.s.comune masserano

