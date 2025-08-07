Valdilana, incidente a Crocemosso: due auto coinvolte, nessun ferito

Attimi di tensione nella giornata di ieri a Crocemosso, frazione del Comune di Valdilana, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Fortunatamente, secondo quanto riferito dai Carabinieri intervenuti sul posto, non si sono registrati feriti.

L’incidente è avvenuto quando una Fiat Panda, condotta da un uomo classe 1990 residente a Biella, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, invadendo l’opposta corsia di marcia. Dopo aver impattato violentemente contro un muro e abbattuto una colonnina della Telecom, la vettura è rientrata sulla carreggiata, andando a colpire una seconda auto, una Fiat 500. A bordo della Fiat, si trovavano due donne: la conducente, nata nel 1986 e residente a Valdilana, e una passeggera, classe 1961, anch’essa residente nello stesso Comune. Entrambe, per fortuna, sono rimaste illese.

In un primo momento, la controparte non si è fermata, ma poco dopo è tornata indietro, assumendo, secondo quanto riferito, un atteggiamento minaccioso nei confronti degli altri coinvolti. La situazione è stata comunque gestita con prontezza dall’equipaggio dei Carabinieri, che ha riportato la calma e avviato gli accertamenti di rito.

A seguito dell’incidente, è stata contattata la società Telecom, che ha provveduto a inviare una squadra per il ripristino della colonnina danneggiata.

Il conducente della Panda è stato sanzionato ai sensi del Codice della Strada, mentre il sinistro è stato regolarmente verbalizzato.