Avrebbe riportato 10 giorni di prognosi la motociclista di 24 anni che, nella giornata di ieri, 3 agosto, è rimasta ferita in un scontro con un'auto. Indenne, invece, l'altro conducente. Il fatto è avvenuto sulla Provinciale 338 nel territorio di Zubiena.

Sul posto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza, assieme agli agenti della Polizia Stradale. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.