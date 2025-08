Forti temporali in arrivo, è allerta gialla in alcune zone del Piemonte (foto di repertorio)

“Un'area di bassa pressione, posizionata tra la Danimarca e la penisola scandinava, favorisce il transito di una serie di ondulazioni depressionarie sul Piemonte che, associate a infiltrazioni di aria fresca in quota, determineranno un progressivo aumento dell’instabilità sulla regione e condizioni di marcata variabilità”. A scriverlo, sul proprio sito web, l'Arpa Piemonte.

E aggiunge: “Tra venerdì e sabato sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità e accompagnati da grandine di piccola o media dimensione. I fenomeni più intensi e persistenti interesseranno i settori orientali e meridionali della regione nella giornata di oggi”.

In conseguenza dell’evoluzione meteorologica attesa e della valutazione degli effetti al suolo attesi, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per la giornata di sabato per rischio idrogeologico per temporali, nelle zone al confine con la Liguria (zone F, G, H) e nel novarese (zona I).

Un miglioramento è già atteso da stasera, grazie alla progressiva espansione dell'anticiclone delle Azzorre verso est e all'attivazione di venti di foehn nelle vallate alpine, che riporteranno condizioni stabili e soleggiate.