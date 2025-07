Guardia Costiera celebra i 160 anni di fondazione, Pichetto: “Presidio insostituibile per la sicurezza in mare”

“Da 160 anni un presidio insostituibile per la sicurezza in mare e per la tutela dell’ambiente marino e costiero. Un impegno quotidiano, svolto con professionalità, dedizione e spirito di servizio, che rappresenta un pilastro nella difesa del nostro patrimonio naturale e nella salvaguardia della vita umana in mare. Come Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica riconosciamo il valore della loro azione anche nell’attuazione delle politiche ambientali nazionali, in una collaborazione che si rinnova ogni giorno nel segno della responsabilità e dell’efficienza. Ai comandanti, agli ufficiali, ai sottufficiali e a tutte le donne e gli uomini della Guardia Costiera rivolgo un sentito ringraziamento e i più sinceri auguri per questo importante anniversario.” Lo dichiara il ministro dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, in occasione dell’anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.