Tragedia nella notte per un incidente mortale sul Raccordo Torino-Pinerolo, tra None e Piscina, in direzione Pinerolo.

Ancora da ricostruire la dinamica e le cause che, intorno alle ore 4:10, ha visto due veicoli scontrarsi (probabile un tamponamento) e prendere fuoco. Un uomo è morto carbonizzato all’interno di un veicolo, si sta ancora cercando di identificarlo. Uscita obbligatoria a None, sono in corso le operazioni di recupero veicoli e ripristino strada.