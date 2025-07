Formazione e lavoro per detenuti in uscita: 2,6 milioni di euro destinati al Piemonte FOTO

Formazione e lavoro per detenuti in uscita: 2,6 milioni di euro destinati al Piemonte

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha destinato più di 2,6 milioni di euro al Piemonte, per avviare percorsi di orientamento, formazione e housing sociale rivolti a persone sottoposte a misure penali esterne o in uscita dal carcere. L’obiettivo è creare una rete di interventi per il loro reinserimento socio-lavorativo.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Ministro Nordio, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e la vicepresidente Elena Chiorino, ed è coordinata da Gabriella De Stradis, Direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia. Il progetto mira a costruire un sistema integrato di interventi e nuove collaborazioni a livello territoriale.

Le risorse saranno utilizzate in parte per ampliare e migliorare gli spazi destinati a percorsi formativi e di inclusione socio-lavorativa, e in parte per soluzioni di residenzialità assistita e temporanea. Queste strutture ospiteranno, per periodi limitati, le persone inserite nei percorsi di reinserimento che non dispongono di una sistemazione abitativa, condizione necessaria per poter accedere a misure alternative o sanzioni sostitutive.

Il finanziamento rientra nel progetto “Una Giustizia più Inclusiva: inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche, attraverso la riqualificazione delle aree trattamentali”, nell’ambito del Piano Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”, di cui il Ministero della Giustizia è Organismo Intermedio.

«Questo stanziamento dimostra la volontà del Governo Meloni di investire in un sistema penitenziario che sia anche luogo di riscatto sociale», ha dichiarato il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. «Lavoro, formazione e inclusione abitativa sono fondamentali per restituire dignità e opportunità a chi ha espiato la pena e vuole costruirsi un futuro onesto. Ringrazio il Ministro Nordio e la Regione Piemonte per la collaborazione: stiamo creando un modello di reinserimento che può essere d’esempio».

Anche la vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, ha sottolineato l’importanza del progetto: «La vera sicurezza passa anche dalla capacità di offrire opportunità a chi ha pagato il proprio debito con la giustizia. Puntiamo su formazione e orientamento per dare strumenti concreti di ripartenza. Grazie al Ministro Nordio e al Sottosegretario Delmastro per la sinergia istituzionale: solo insieme possiamo restituire fiducia e dare risposte efficaci al territorio».