Intorno alle ore 5:00 di oggi, venerdì 11 luglio, la squadra dei Vigli del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta a Crescentino, per estinguere un incendio a un'autovettura.

Giunti in via di Bidone Giotto, gli operatori hanno estinto le fiamme che avvolgevano completamente il mezzo, assicurandosi della sicurezza dell'area. Presenti i Carabinieri per rilievi e viabilità; fortunatamente non si segnalano feriti.