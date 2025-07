Regione, rimodulato il programma operativo complementare di azione coesione del Piemonte

Su proposta dell’assessore Andrea Tronzano, la Giunta regionale del Piemonte ha approvato una delibera che rimodula le risorse del Programma Operativo Complementare di azione e coesione (POC) 2014-2020, al fine di garantire l’utilizzo pieno ed efficace dei fondi disponibili entro la scadenza del 31 dicembre 2026.

Il provvedimento riguarda un ammontare complessivo di oltre 402 milioni di euro, destinati a sostenere interventi strategici per l’occupazione, la formazione, l’inclusione sociale, la ricerca e l’innovazione, l’efficientamento energetico, la digitalizzazione, lo sviluppo urbano e la competitività del sistema produttivo piemontese. Le risorse derivano dai rimborsi europei legati alla gestione dell’emergenza Covid e confluiscono in un programma che, in larga parte, è già realizzato e monitorato con attenzione per assicurare che ogni euro venga speso nell’interesse del territorio.

“Si tratta di un intervento di valore strategico per il Piemonte – dichiara l’assessore alle attività produttive e all’internazionalizzazione Andrea Tronzano – che ci consente di consolidare progetti importanti in molti ambiti, dall’attrazione di investimenti e di imprese innovative alla valorizzazione dei beni comuni, quali la Tenuta Cannona, i Giardini Rea e la Stazione di Porta Milano: in questi casi erano già previste risorse, che vengono oggi incrementate per far fronte all’aumento dei costi e consentire la piena attuazione degli interventi. Tutto questo ci permette di rafforzare il sostegno a chi investe, innova e crea lavoro, con la certezza di utilizzare pienamente le risorse entro i tempi previsti.”