Ponderano dichiara guerra all’abbandono dei rifiuti nella zona Fontanone

Il Comune di Ponderano rafforza il proprio impegno contro l'abbandono illecito dei rifiuti nella zona del Fontanone, un’area spesso colpita da comportamenti incivili che compromettono il decoro e l’igiene del territorio. Per contrastare in modo più efficace il fenomeno, la Giunta comunale ha approvato all’unanimità una delibera che dà ufficialmente mandato al Responsabile del Servizio di Polizia Locale di installare sistemi di videosorveglianza nella zona interessata.

L’intervento prevede il posizionamento di telecamere per monitorare costantemente l’area e raccogliere elementi utili a individuare e sanzionare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti. L'obiettivo è duplice: da un lato, prevenire nuovi episodi scoraggiando comportamenti illeciti; dall’altro, fornire strumenti concreti per intervenire tempestivamente e punire chi non rispetta le regole.

Il provvedimento arriva dopo numerose segnalazioni e un attento monitoraggio della situazione da parte dell’amministrazione comunale, che ha individuato nella videosorveglianza una risposta concreta ed efficace a tutela dell’ambiente e della comunità.