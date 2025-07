Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne.

ARIETE: Confidate in un mesetto discretamente compiacente specie se avete deciso di andare in vacanza o di compiere scelte fin troppo posticipate. Alla faccia della quadratura saturnina andrete fieri delle vostre prestanze che perlopiù verranno riconosciute da chi in voi ha una fiducia cieca. In ogni campo però occhio a non strafare in quanto di testa e di salute ne avete solo una e metterle sotto torchio rischierebbe di arrecare conseguenze. Week end strampalato.

TORO: Avete tanto aspettato un’occasione e se prima, causa circostanze avverse, avevate le mani legate, ora potete dar libero sfogo alla fantasia e portare avanti un progetto rimasto chiuso nel cassetto. Una pecca proverrà da lungaggini burocratiche, persone lunatiche, un mix di uscite ed entrate, un problemino di risolvere in fretta e un comunicato mozzafiato. Bene per i vacanzieri e per chi trascorre il weekend in una località montana o di mare. Ritrovi serali.

GEMELLI: Se vi siete tolti un fardello pensate in positivo e in un battibaleno tutto vi sembrerà più accettabile e bello! Fin qui l’annata è stata tosta ed è un vostro dovere riscattarvi guardando avanti fiduciosamente visto che, sotto i raggi del bollente solleone, vi aspettano dei momenti veramente memorabili. Imparate solo a credere maggiormente in voi, a farvi avanti nella tortuosa via e ad esigere rispetto da chi di tale parola non conosce neppure lontanamente il concetto.

CANCRO: Dischiudetevi ad una stagione dove gettare le basi per l’avvenire rendesi indispensabile visto che un sogno si sta per materializzare… Poi non fate fumare troppo il cervello, risolvete una delicata questione e godetevi il weekend in montagna, al mare o dove potete riposare, malgrado subentrino dei corrucci per un familiare. Per favorire la digestione masticate lentamente e, se solennizzate il compleanno, sappiate che le sorprese e le baldorie non mancheranno!

LEONE: Non litigate per sciocchezze pensando piuttosto a mitigare le asprezze con un dialogo aperto che consenta a voi e a chi vi attornia di rinvenire un punto di incontro… Dopotutto con Saturno benevolo non avrete di che lamentarvi a parte il lato finanziario e una faccenduola intricata atta a risolversi quasi da sola. Se in procinto di librare per altre mete organizzate tutto nei minimi particolari ed apprestatevi a delle ferie bollenti e gaudenti. Occhio soltanto ai furti!

VERGINE: “Chi si accontenta gode” affermava un proverbio a cui attenervi evitando di inseguire chimere e dando alla quotidianità uno spizzico di input e gioiosità. Visto che le stelle vi sostengono approfittatene al fine di sistemare sospesi, ampliare il raggio di azione, assaporare una tenera emozione e partire, non solo per le ferie, ma anche verso un traguardo che taglierete. Da non trascurare la salute specie se un disturbo persiste. Gli anziani evitino di uscire nelle ore di punta!

BILANCIA: Sembra essere ottimale per accostarvi ad un’estate originale questo primo quarto di Luna che il 2 luglio si forma nella vostra costellazione! Approfittatene per concedervi pause di relax e chiudere i battenti anche perché siete talmente stanchi dal cominciare a perdere i colpi… Rimangono ancora delle cosine da sistemare ma fatelo con calma altrimenti rischiate di sbagliare e guardatevi da conoscenti o parenti che di voi vogliono approfittare! Sabato festoso.

SCORPIONE: Avrete le anime in giostra, sia per un andazzo esiguamente appagante che per un tarlo costante ma, poiché alla fine della storia vostra sarà la vittoria, non state lì a mugugnare e praticate l’arte della filosofia sia nel trattare con terzi che all’interno di habitat opprimenti. Fattibile che riceviate un invito o che optiate per un sollazzo o un acquisto un po' pazzo. I liberi di cuore troveranno presto l’amore mentre tra accoppiati i bisticci son quasi assicurati.

SAGITTARIO: Una geniale trovata, un giretto fuori zona, un combino ruspante, avrà il potere di risollevarvi il morale così come riuscirete in un intento, riceverete un meritato complimento o vi caverete un pallino. Dopo un periodo complicato potrete godere appieno un luglio pieno di attimi da vivere intensamente senza star lì a rimuginare su faccende che si risolveranno egregiamente, compreso un responso tranquillizzante. Anche in amore le novità esorbiteranno.

CAPRICORNO: Tempo di cambiamenti siano essi larvati o evidenti… È come se qualcosa si chiudesse a favore di innovazioni fino a ieri impensate…. Anche se Saturno guarda di storto portando magari dei corrucci per parenti, amici o familiari, riuscirete egualmente ad assaporare il gusto di un’estate ben diversa da quelle antecedenti… La scarsa comprensione di un soggetto che vorreste fosse più presente creerà invece uno spizzico di tensione o una velata insoddisfazione.

ACQUARIO: Attenti a non prendere abbagli sia nelle frequentazioni che in ambito materiale dove qualcheduno tenterà di farvi le scarpette od imbonirvi con vanesie promesse. È giunto il momento di alzare le tende e concedervi un attimo di meritato rilassamento, perché ultimamente avete tirato la carretta e, tra l’afa incombente e lo stress attanagliante, l’energia sta andando in fase calante. Un paio di evenienze turberanno e tra giovedì e domenica i nervetti salteranno…

PESCI: Tante faccende da sbrigare e tanta voglia di oziare: questo è lo stato d’animo di chi è alle prese con problemini permanenti però, lavoro permettendo, buttate il malumore alle ortiche e andate via dalle solite solfe… Chi è già in panciolle preventivi dei fatti buffi, dei temporali e degli incontri occasionali. Moderate inoltre l’impulsività e non date adito a delle demenzialità prive di veridicità. D’uopo tutelare interessi e salute. Proposte da accettare e week end insolito e singolare.

E che le stelle, così maliose e monelle, portino ad ognuno tante cose belle…