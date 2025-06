Arpa Piemonte, proseguono i monitoraggi straordinari della radioattività in atmosfera

"Continuano come previsto le analisi sulla radioattività in atmosfera, intensificate da Arpa Piemonte a seguito dell'attuale crisi mediorientale. Le ultime misure sono state orientate ad una più sensibile determinazione dell'uranio in atmosfera tramite analisi radiometriche del particolato relative alla radiazione alfa e beta. Anche i risultati di queste analisi hanno fornito valori nella norma. Il monitoraggio proseguirà nei prossimi giorni". Lo scrive Arpa Piemonte in una nota sul proprio sito web.