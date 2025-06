Dal Nord Ovest – Auto avvolta dalle fiamme sull'A4

Nella mattina di oggi, 22 giugno, intorno alle 10, i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià sono giunti sull'autostrada A4, in direzione Torino, al km 48+600, nel comune di Santhià, per un incendio scoppiato all'interno di un'autovettura. Al loro arrivo, il mezzo era completamente avvolto dalle fiamme e le persone erano all'esterno in sicurezza. L'intervento della squadra è valso alla completa estinzione del rogo. Presenti sul posto anche la Polizia Stradale e il personale della Viabilità Autostradale.