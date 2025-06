ASL Biella, quattro nuovi medici di Medicina Generale

Da lunedì 7 luglio l’ASL BI potrà contare sulla presenza di quattro nuovi Medici di Medicina Generale, che hanno scelto il comune di Biella, come sede per la loro attività professionale. Sono il dott. Alberto Antonino, la dott.ssa Marica Bonfanti, la dott.ssa Giulia Cantono e la dott.ssa Zaimara Cardenas Cruz, quattro nuovi medici che hanno concluso in questi giorni il corso di formazione specifica in Medicina Generale e che avranno la disponibilità di circa 5.000 posti.

Zaimara Cardenas Cruz, nata nel 1978, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale nel 2021. “Il mio percorso professionale è iniziato a Cuba, dove ho lavorato come medico di famiglia e, in seguito al mio trasferimento in Italia, mi ha visto impegnata in contesti particolarmente complessi, come alcune RSA e il carcere, grazie a cui ho avuto modo di comprendere le necessità sanitarie delle persone in condizioni di grande vulnerabilità” – ha commentato la dott.ssa Zaimara Cardenas Cruz – “Queste esperienze hanno arricchito la mia formazione, facendomi apprezzare l’importanza di un’assistenza continua e personalizzata. Adesso, ho scelto di continuare la mia carriera in Medicina Generale, convinta che il lavoro sul territorio sia cruciale per garantire una sanità accessibile a tutti. Insieme ai miei colleghi della medicina di gruppo sono pronta a intraprendere un percorso di cura in cui l’empatia e la competenza sono i valori fondanti”.

Classe 1996, Alberto Antonino si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2021 presso l’Università degli Studi di Torino. “Ho avuto l'opportunità di lavorare durante l'emergenza Covid nelle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), oltre che in Continuità Assistenziale: entrambe sono state esperienze che hanno consolidato il mio interesse e il mio impegno nella medicina territoriale. Grazie a questa preziosa occasione, ho approfondito la conoscenza delle necessità della comunità e delle risorse sanitarie disponibili” – ha così motivato la sua scelta professionale il dott. Alberto Antonino – “Ho scelto di proseguire il mio percorso nel territorio, convinto che un approccio umano e integrato possa fare la differenza nella cura del paziente e nel miglioramento della sua qualità di vita. A breve entrerò a far parte di una medicina di gruppo insieme a Giulia, Marica e Zaimara, un progetto che mi entusiasma profondamente. Sono consapevole della grande responsabilità che comporta prendersi cura delle persone nel loro contesto quotidiano, ma sono altrettanto motivato nel contribuire a garantire un'assistenza di valore, basata sull'ascolto e sulla vicinanza”.

Nata nel 1996, Giulia Cantono si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 2021 presso l’Università degli Studi di Torino. “Il mio percorso inizia in Pronto Soccorso a Chivasso, un’esperienza che mi ha insegnato ad affrontare l’acuzie con prontezza, ma anche a comprendere la grande complessità delle esigenze di ogni singolo paziente. Grazie all’esperienza successiva in Guardia Medica e al corso di formazione in Medicina Generale, il passaggio alla medicina di famiglia rappresenta per me una naturale evoluzione, dove posso continuare a curare i pazienti anche nella loro quotidianità” – ha commentato la dott.ssa Giulia Cantono – “L'approccio a lungo termine, l’empatia nel percorso di cura e la capacità di seguire il paziente nella sua interezza mi entusiasmano particolarmente. Lavorare in un gruppo affiatato con colleghi che stimo è fondamentale per il mio modo di intendere la medicina: una pratica che non può prescindere dalla collaborazione per il bene del paziente”.

Marica Bonfanti, classe 1997, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 2021 preso l’Università degli Studi di Torino. “L’esperienza nelle USCA durante il periodo del Covid e il lavoro in Continuità Assistenziale mi hanno fatto toccare con mano quanto sia prezioso il supporto territoriale per la salute delle persone. Ora, con la conclusione del corso di formazione in Medicina Generale, mi sento pronta a mettere a disposizione tutto ciò che ho imparato, scegliendo con convinzione di lavorare sul territorio, con l’obbiettivo di prendermi cura dei pazienti nella loro interezza: ascoltando le loro storie, comprendendo i loro bisogni, accompagnandoli nei momenti difficili. Poterlo fare all’interno di una medicina di gruppo, insieme ai miei colleghi, con cui condivido valori e passione, e sapere di poter contare sulla collaborazione di altri professionisti sanitari, mi dà fiducia e carica per affrontare questa nuova avventura con entusiasmo e responsabilità” – ha così commentato la sua scelta professionale la dott.ssa Marica Bonfanti.

A partire da lunedì 7 luglio 2025, in concomitanza con l’avvio dell’attività dei nuovi professionisti, i cittadini residenti nell’ambito territoriale di Biella potranno indicare la propria scelta tra uno di questi nuovi quattro Medici di Medicina Generale presso le sedi CUP territoriali oppure attraverso i canali online abilitati.