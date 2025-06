Incidente nella notte a Grignasco, intorno alle 2:30, con due auto che si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di nove feriti.

Una donna di 25 anni è stata soccorsa in condizioni gravi e trasportata in codice rosso all’ospedale di Novara. Gli altri otto feriti, con traumi meno seri, sono stati portati all’ospedale di Borgomanero. Sul posto i Carabinieri, Vigili del Fuoco e ambulanze del 118. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.