Brich di Zumaglia, vince il territorio: al via la riqualificazione da oltre 200mila euro FOTO e VIDEO

Brich di Zumaglia, vince il territorio: al via la riqualificazione da oltre 200mila euro

La vittoria odierna non è frutto del caso, ma l’esito di un cammino collettivo fatto di denunce, appelli, speranze e impegno quotidiano da parte di cittadini e associazioni, che solo oggi, grazie ad una stretta collaborazione, trovano una concreta opportunità di rilancio. Per anni la Riserva Naturale del Brich ha vissuto un lento declino, fino a diventare l'emblema decadente del patrimonio culturale e naturale biellese.

È ufficiale: il Parco del Brich di Zumaglia si prepara finalmente a voltare pagina. La Giunta dell’Unione Montana Valle del Cervo – La Bürsch ha approvato all’unanimità il progetto di fattibilità tecnico-economica per un intervento di riqualificazione ambientale e miglioramento fondiario dell’area, per un valore complessivo di 203.550 euro.

Il progetto è stato finanziato quasi interamente con i fondi del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, nell’ambito dell’intervento SRD04 "Investimenti non produttivi con finalità ambientali". Il contributo regionale ammonta a 199.958 euro, mentre i restanti 3.550 euro saranno coperti direttamente dall’Unione Montana.

Il castello, i sentieri, l’intero ecosistema della riserva naturale torneranno a rinascere, con interventi che includeranno la manutenzione della rete sentieristica, il contenimento delle specie invasive, l’adeguamento delle infrastrutture e la valorizzazione degli habitat nel rispetto dei criteri minimi ambientali (CAM). Come specificato negli atti ufficiali i lavori, per un valore di 149.000 euro, saranno affidati nelle prossime settimane, mentre la restante parte del budget è destinata a spese tecniche, IVA, contributi ANAC e alle funzioni tecniche interne all’ente. Il progetto è stato dichiarato immediatamente eseguibile per rispettare i tempi previsti dal bando regionale.

L’approvazione del progetto segna il momento decisivo di un percorso lungo e spesso accidentato, durante il quale la pressione della comunità, delle associazioni e delle amministrazioni locali ha fatto la differenza. Il Brich non è stato dimenticato, e oggi può guardare al futuro con una prospettiva concreta di rinascita ambientale e culturale.

Di seguito l'excursus degli ultimi mesi:

Il Brich di Zumaglia, una collina panoramica che sovrasta il territorio biellese, nasconde un tesoro ormai in ombra. Il suo omonimo castello, situato a ridosso delle Prealpi, oggi versa in condizioni di declino...

L’attenzione mediatica dedicata al Brich di Zumaglia risulta preziosa per ribadire l’importanza di tutelare e valorizzare questo luogo, simbolo di storia, cultura e tradizione per l’intero territorio e di tutta la sua comunità...

Quando l’icona si sgretola porta con sé i molteplici significati dei quali è portavoce, lasciando uno strascico di ciò che nel passare degli anni ha rappresentato...

Il tempo stringe e il destino del Parco del Brich di Zumaglia sembra appeso a un filo. Una somma di 200mila euro, stanziata dal Bando della Regione Piemonte, rischia di andare perduta se non verrà impiegata tempestivamente...

In una seduta straordinaria tenutasi ieri sera, giovedì 20 febbraio, il Consiglio Comunale di Zumaglia ha deliberato all'unanimità la candidatura dell'ente comunale alla gestione del Parco del Brich. Questa decisione rappresenta una svolta significativa per il futuro dell’area, da tempo in stato di abbandono e chiusa al pubblico...

“La tutela della Riserva Naturale Brich di Zumaglia è a rischio” a lanciare l'allarme è il Circolo Tavo Burat APS – Pro Natura, che ha inviato una lettera al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio...

Ormai da mesi la Riserva Naturale del Brich giace in un limbo di abbandono e incertezze. Le speranze di rivalutare il parco stavano via via sfumando, ma nella giornata di venerdì 7 marzo, i dubbi hanno lasciato spazio a una nuova speranza...

Una storia di resilienza, esalta l’impegno di una comunità che non intende lasciarsi sfuggire un patrimonio culturale e paesaggistico, che da sempre accompagna i nostri rilievi...

Come auspicato sin dall’inizio dell’impegno per la valorizzazione del territorio, è stato recentemente avviato in Regione Piemonte l’iter legislativo per l’inserimento della Riserva naturale del Brich di Zumaglia...