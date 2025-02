Amici del Brich, parco chiuso al pubblico: il castello di Zumaglia merita attenzione FOTO

L’attenzione mediatica dedicata al Brich di Zumaglia risulta preziosa per ribadire l’importanza di tutelare e valorizzare questo luogo, simbolo di storia, cultura e tradizione per l’intero territorio e di tutta la sua comunità.

Il Brich di Zumaglia è una collina che custodisce un patrimonio naturalistico e architettonico di grande valore, con il castello che sovrasta l’area circostante ed i sentieri immersi nel verde. È un luogo nel quale, fino a pochi anni fa, famiglie, giovani e appassionati potevano trascorrere ore piacevoli a contatto con la natura. Ormai da tempo la zona risulta interdetta al pubblico e negli ultimi giorni è stata ampliata l’area inaccessibile. Un tempo il maniero era un luogo di ritrovo, si trascorreva un pomeriggio nel parco o ci si dedicava ad attività sportive… ma oggi, con grande tristezza, non sono altro che un lontano ricordo.

Siamo convinti che la sinergia fra istituzioni pubbliche, associazioni e privati sia la chiave per salvaguardare e rilanciare l’area. Attivarsi non significa riparare ‘solamente’ i danni materiali, ma preservare l’identità storica e paesaggistica di un simbolo caro ai cittadini di tutte le generazioni. È una responsabilità che con altre centinaia di persone abbiamo sentito e sentiamo per un bene comune come il Brich. Crediamo che la stessa responsabilità debbano avere gli Amministratori dell'Unione Montana Valle Cervo.